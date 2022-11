La Casina dei Balocchi, si accende a Spoleto la magia di Natale - Tuttoggi

Per Romina ogni fiore è un’anima che sboccia in natura. “I fiori per me sono come le parole. Riesco ad esprimere la mia femminilità e sensibilità grazie alla poesia che esprimono”. Parole che riempiono il suo cuore di gioia, la sua anima di emozioni che si fondono con quelle di chi è capace di ascoltarle attraverso le sue “sculture” e li rendono più felici. Sono il sole, il cibo e le medicine per l’anima.

I fiori, per il suo sentire, hanno una espressione del volto. Alcuni sembrano sorridere, altri hanno un’espressione pensierosa; altri ancora sono splendenti, come il girasole che guarda il sole per risplendere in tutta la sua magnificenza.

“Riesco ad esprime le mie emozioni e far capire la mia anima solo quando entro in contatto con la bellezza di ogni fiore. Ogni evento che faccio è un’emozione che tutte le volte mi fa alzare l’asticella dell’entusiasmo per raggiungere ogni volta un traguardo”.

Per lei, le emozioni sono legate alle emozioni delle altre persone: “è la mia missione” . Questo il credo che ogni giorno stimola la creatività di Romina insieme alla musica, vivendo la sua città Spoleto, guardando una mostra, un colore, ma soprattutto lei le emozioni più forti, le prova quando è in viaggio e Romina è sempre in viaggio come un turista errante che ogni volta è alla ricerca di un’ispirazione per farlo emozionare creandogli un ricordo da trasmettere a chi lo incontrerà lungo il suo tragitto.