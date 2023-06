"La casa è un diritto": manifestazione regionale dei sindacati degli inquilini a Terni - Tuttoggi.info

"L'obiettivo è sensibilizzare sui gravi ritardi cumulati in riferimento al bando per le case popolari in Umbria".

Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini, organizzazioni sindacali degli inquilini e degli assegnatari, hanno organizzato un presidio presso la Prefettura di Terni per il giorno 16 giugno 2023 alle ore 10,00, “con l’obiettivo di manifestare e sensibilizzare sui gravi ritardi cumulati in riferimento al bando per le case popolari in Umbria, e, più in generale, per rivendicare il diritto alla casa per tutti”.

“Da oltre 4 anni il bando per le case popolari non viene pubblicato nella nostra Regione”, spiegano i promotori. “Tale ritardo comporta gravissime conseguenze per i nuclei familiari che versano in condizioni economiche difficili. Parliamo di migliaia di persone che non hanno la possibilità di sostenere i costi dei contratti di locazione nel mercato privato”.

“Segnaliamo che rispetto alla situazione reale, il numero di alloggi a disposizione nel prossimo bando non sarà sufficiente. Per tale motivo ribadiamo che non è più rinviabile una campagna regionale di recupero e adeguamento delle centinaia di alloggi Ater non assegnabili per problemi di compatibilità con le vigenti normative”.