La Camminata della Speranza fa tappa a Torgiano - Tuttoggi.info

Per la prima volta sarà il Comune di Torgiano ad ospitare la “Camminata della Speranza, per la cultura della disabilità”, in programma domenica 20 settembre e giunta alla 35esima edizione. L’iniziativa – gratuita ed ideata dal Centro Speranza di Fratta Todina per dare voce e risonanza ai diritti delle persone con disabilità, dei loro familiari e caregiver – per la prima volta gode del patrocinio dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, un significativo riconoscimento istituzionale della finalità sociale e culturale dell’evento.

Il ritrovo dei partecipanti è in programma alle ore 8 a Brufa, la partenza è prevista per le ore 8,30 mentre l’arrivo si terrà verso le ore 11,45 in piazza Matteotti a Torgiano. Seguirà la celebrazione della santa messa (ore 12) ed il pranzo offerto a tutti i partecipanti (13,30). Durante la camminata, di circa 9 km di facile percorrenza, è prevista una sosta verso le ore 10 presso le ex scuole di Miralduolo. Dalle 12,30 alle 15,30 saranno inoltre attive navette gratuite che, dal luogo di arrivo, riporteranno i partecipanti al punto di ritrovo. Anche quest’anno sarà presente Umbra Acque con l’autobotte di acqua potabile e offrirà circa 600 borracce ai partecipanti.

Sosta e pranzo sono curate dalle pro loco locali (Brufa, Pontenuovo, Miralduolo e Vinarelli – Torgiano) e dal Comune di Torgiano, in collaborazione con le altre associazioni e aziende del territorio. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.





“Siamo molto contenti di ospitare questa importante iniziativa, che ha come obiettivo quello di rafforzare un messaggio fondamentale: costruire comunità nelle quali le persone con disabilità possano essere pienamente riconosciute, ascoltate, coinvolte e messe nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alla partecipazione. Il Comune di Torgiano da anni sostiene il Centro Speranza, riconoscendone il valore sociale e formativo che lo contraddistingue. Come amministrazione locale ringraziamo le pro loco, le associazioni e le aziende del territorio che ci hanno voluto supportare nell’organizzazione di questa giornata”, afferma Attilio Persia, vicesindaco di Torgiano con delega al sociale.





“La Camminata è il nostro evento simbolo – rimarca Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv, che organizza la manifestazione insieme al Centro Speranza – e cresce di anno in anno. La lotta per i diritti delle persone con disabilità è un elemento cruciale per costruire società giuste e pacifiche, dove ogni persona è considerata pienamente umana. Rispettare i diritti delle persone con disabilità è fondamentale per raggiungere la pace sociale, poiché senza diritti per tutti non può esistere una pace vera e duratura”.

La 35esima edizione della Camminata è organizzata dal Centro Speranza di Fratta Todina in collaborazione con il Comune di Torgiano con il patrocinio dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, della Regione Umbria, delle Province di Perugia e Terni, dei Comuni di Perugia, Terni e Torgiano, di quelli della Zona sociale 4 (Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Montecastello Di Vibio, San Venanzo e Todi), Diocesi Orvieto-Todi, Usl Umbria 1, Associazione Madre Speranza odv, Croce Rossa Italiana – Comitato di Deruta Torgiano, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Cesvol Umbria, Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari), Comitato Italiano Paralimpico dell’Umbria.

Molti anche gli sponsor privati e gli enti grazie ai quali è stato possibile realizzare anche questa edizione: Umbra Acque, Bevilacqua autonoleggi, Art line – arti grafiche pubblicitarie, Associazione musicale Ciro Scarponi – Torgiano, Unità pastorale 15.

Per info e iscrizioni: www.centrosperanza.it/camminata; 075/8745511. La prenotazione non è obbligatoria.