La bandiera della Croce rossa in Comune. Zuccarini: "Grazie"

Per una settimana la bandiera della Croce Rossa sventolerà dal palazzo comunale di Foligno. Stamani il presidente del comitato di Foligno, Roberto Pagliacci, l’ha consegnata al sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

“Il ringraziamento della città”

“Oggi è la Giornata Mondiale della Croce Rossa, si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari a servizio delle istituzioni e della gente, in qualsiasi scenario e situazione – ha detto il sindaco Zuccarini – Abbiamo esposto sulla facciata del nostro Palazzo Comunale, che è la ‘casa di tutti i Folignati’, la grande bandiera che sventolerà in piazza della Repubblica per una settimana intera, consegnatami direttamente dal presidente del comitato di Foligno, Roberto Pagliacci. In questi giorni, così difficili, è stato ed è un onore e un piacere avere a fianco la Croce Rossa ed i suoi operatori, che ancora una volta si contraddistinguono per l’estrema professionalità e l’impagabile umanità. Rivolgo a tutti voi il mio più sincero ringraziamento, certo di interpretare i sentimenti della città intera”.