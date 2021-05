Juventus, Paratici saluta | Federico Cherubini pronto al grande salto - Tuttoggi

Ufficiale l'addio dell'ormai ex responsabile dell'area tecnica, in scadenza di contratto. Il folignate potrebbe già prenderne l'eredità ad un anno dalla promozione a Football Director

La Juventus ha annunciato oggi (26 maggio) l’addio del managing director Football Area Fabio Paratici, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021. A prendere il suo posto dovrebbe essere proprio il folignate Federico Cherubini, attuale Football Director della società bianconera che, dopo appena un anno dalla promozione, si prepara già al grande salto.

Federico Cherubini, classe ’71, è stato prima calciatore e poi dirigente del Foligno Calcio. Nel 2012 arriva la svolta della sua carriera con la chiamata della Juventus, voluto proprio da Paratici e Marotta. A Torino si occupa prima del settore giovanile e del monitoraggio dei calciatori in prestito in Serie B e in Serie C, poi diventa direttore del settore giovanile, della Primavera e dell’Under 23.

La scalata continua fino al ruolo di vice direttore della prima squadra ed infine ‘Head of Football Teams & Technical Areas’. Dal 15 ottobre 2020, con l’ultima importante riorganizzazione interna, è diventato a tutti gli effetti il braccio destro dell’ormai ex ad Paratici.

“Dopo 11 stagioni di lavoro intenso, 19 trofei e grande passione sul campo e dietro alla scrivania, – si legge all’inizio del comunicato della Juventus – Fabio Paratici lascerà il club. Il suo contratto non sarà rinnovato”. Il Presidente Agnelli e Paratici incontreranno i media il prossimo venerdì 4 giugno presso l’Allianz Stadium. Allora potrebbe arrivare l’ufficialità anche per Cherubini.