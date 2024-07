Judo, Tommaso Fava bronzo in Ungheria

Tommaso Fava si riconferma come uno degli atleti più forti d’Europa nei 90kg e una certezza per il futuro del judo azzurro.

Miskolc – Tommaso Fava si conferma grande campione di judo e conquista la medaglia di bronzo in Ungheria ai Campionati Europei Universitari. L’atleta folignate del Kodokan Samurai Spello, in forza al Cus Camerino insieme al compagno di squadra Luca Gasparrini, venerdì è salito sul gradino più basso del podio grazie a una prova quasi perfetta che certifica ancora una volta le sue grandi qualità.

Fava tra i più forti d’Europa

Solo l’ucraino Boldiriev, poi secondo, è riuscito a superare l’azzurro che invece si è imposto contro i rappresentanti di Inghilterra, Olanda, Ungheria e infine, per la medaglia, contro il romeno Sibisan. Con questo nuovo successo Tommaso Fava si riconferma come uno degli atleti più forti d’Europa nei 90kg e una certezza per il futuro del judo azzurro. Questo bronzo ripaga il ragazzo di tutto il duro lavoro svolto in questi caldi pomeriggi estivi dove non ha mai smesso di frequentare il dojo. Merito ovviamente anche del Maestro Giulio Famà e dei suoi compagni di squadra tra cui non può mancare una doverosa citazione per Luca Gasparrini anche lui protagonista ai campionati di Miskolc nei 73 kg e autore di una prova convincente con una vittoria e una sconfitta.