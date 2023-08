Judo, Tommaso Fava convocato per Europei e Mondiali under21

L’atleta del Kodokan Samurai Spello convocato per i Campionati europei di Judo under 21 de L'Aia (Paesi Bassi) e per i Mondiali di Odivelas

Europei e poi Mondiali. Cresciuto nelle piccole palestre dell’Umbria sulle orme della passione del padre, il Judo, Tommaso Fava si ritrova a 19 anni a vivere un sogno, anzi due.

L’atleta di Foligno, in forze al Kodokan Samurai Spello, è stato convocato per i Campionati Europei under 21 de L’Aia (Paesi Bassi) in programma dal 7 al 10 settembre 2023 e a seguire per i Mondiali di Odivelas (Portogallo) dal 4 all’8 Ottobre. Due biglietti, per il judo che conta, strappati a suon di vittorie con due medaglie in 21 giorni conquistate in Coppa Europa Gradec (Slovenia), bronzo e Graz (Austria), oro. Tommaso oggi è il numero 4 della Ranking list Mondiale, un risultato sensazionale che fa di Fava uno degli atleti più attesi per la massima competizione Europea e Mondiale.

“Il percorso fatto da Tommaso – spiega Giulio Famà, anima del Kdk Spello insieme al fratello Pino – non è certo causale ed è iniziato anni fa. Le medaglie di luglio in Coppa Europa, i successi ai campionati giovanili e agli assoluti sono dovuti in gran parte alla costanza e alla determinazione con la quale Tommaso e i suoi compagni si sono allenati in questi anni, anche nel periodo del Covid quando lo sport e i sogni sembravano attività proibite, i ragazzi hanno continuato ad allenarsi, con tutte le precauzioni del caso, ma con la certezza che prima poi tutti i sacrifici fatti avrebbero trovato la giusta ricompensa. Adesso Tommaso potrà finalmente salire sul tappeto con la consapevolezza di aver realizzato un’impresa ma anche la forza di poterla rendere ancora più grande”.

Tommaso in questi giorni è partito per il ritiro di Napoli con i migliori atleti d’Italia di Judo, la sua sarà un’estate diversa da tanti suoi coetanei, ci sarà poco spazio per le discoteche e per le spiagge ma c’è anche un sogno che aspetta solo di essere realizzato.