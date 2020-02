Jp Industries, Morani: "Tutto il possibile per risolvere la vertenza"

Una serie di incontri soddisfacenti, con la proprietà e con i sindacati, in attesa di iniziative e strumenti per rivitalizzare il tessuto imprenditoriale del territorio. Il bilancio della settimana per la Jp Industries, tracciato dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Alessia Morani.

Le iniziative

“Sono stati – spiega Morani – incontri positivi sia con il sindacato che con l’imprenditore: da parte di tutti c’è la volontà di trovare una soluzione per superare questa situazione difficile“. “Come ministero abbiamo assicurato alle parti – prosegue – che metteremo in campo tutto quello che è di nostra competenza, a partire dagli ammortizzatori sociali per proseguire con incentivi e finanziamenti nell’ambito dei contratti di sviluppo perché vogliamo garantire la continuità dell’azienda e della produzione e tutelare al massimo i livelli occupazionali“.

Adesso il Ministero attende che il Tribunale di Ancona si esprima sulla richiesta di concordato presentata dall’azienda.

Invitalia

Morani ha chiesto a Invitalia di valutare il piano industriale presentato dalla proprietà. Parallelamente ragioniamo con la stessa Invitalia sull’area di crisi complessa della ex Merloni perchè ci sono risorse ingenti non utilizzate nel corso degli anni e stiamo pensando di impiegarle per rianimare il tessuto imprenditoriale di Marche e Umbria su settori che possano dare nuovo slancio alle attività produttive nell’ambito della green economy. Una iniziativa che può essere legata anche al settore degli elettrodomestici “.