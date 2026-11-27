Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento all’istituto “Spagna Campani” di Spoleto da parte di una famiglia.

GRAZIE. Una parola breve, apparentemente semplice, ma che per me racchiude un significato profondo e un valore immenso.

Si entra all’Istituto “Spagna Campani” di Spoleto da ragazzi e si esce adulti. Si entra talvolta con qualche perplessità, soprattutto da genitori, magari un po’ scettici, e si finisce per comprendere quanto sia importante il percorso che questa scuola sa offrire.

È un istituto che trasmette grandi valori morali, dove si respira voglia di lavorare, di fare, di costruire, di crescere e di imparare. Una scuola fatta di impegno, attenzione, dedizione e studio.

Un luogo in cui insegnanti e dirigente non si limitano a svolgere il proprio ruolo, ma dimostrano di avere a cuore la serenità e la crescita di ogni singolo alunno, riconoscendone le esigenze, le caratteristiche e le necessità individuali.

La mia esperienza personale mi porta oggi a esprimere una gratitudine sincera anche per la preparazione eccellente ricevuta. Una preparazione concreta, solida, che ha permesso a mio figlio di affrontare e superare un concorso importante. Un risultato che rende evidente quanto le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico possano diventare strumenti preziosi per costruire il proprio futuro.

E non posso dimenticare un altro aspetto: proprio attraverso una comunicazione della scuola sul famoso registro elettronico, mio figlio ha avuto modo di conoscere questa opportunità e di poter intraprendere questo importante percorso.

Perché una scuola davvero grande non si riconosce soltanto dai risultati che i suoi studenti raggiungono, ma anche dall’attenzione e dall’umanità con cui li accompagna, soprattutto quando ne hanno più bisogno.

Oggi, da genitore, posso dire che dietro quel semplice GRAZIE c’è molto di più: c’è stima, riconoscenza e la consapevolezza di aver affidato mia figlio/a ad una scuola che lascia un segno, non soltanto nella sua formazione, ma anche nella vita delle famiglie.

Grazie di cuore all’Istituto Spagna Campani, alla Dirigente e a tutti i docenti.

Lettera firmata