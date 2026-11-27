VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Colpo di scena a Valencia, dove si correrà l’ultimo Gran Premio della MotoGp 2026: Marc Marquez appende il casco al chiodo. Lo ha annunciato lo stesso 33enne pilota spagnolo della Ducati, poco prima della prima sessione di libere. Marquez, che lo scorso weekend ha conquistato il decimo titolo mondiale della sua carriera, l’ottavo nella classe regina, ha scelto un modo originale per l’annuncio, sfogliando una serie di cartelli davanti alle telecamere: “Parleremo dopo ma prima di tutto grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io. Questo sarà il mio ultimo Gran Premio in MotoGp. Abbiamo fatto la storia”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).