Irregolarità su ponteggio e impalcatura in cantiere edile | Scattano denuncia e multa - Tuttoggi

La responsabilità è ricaduta inevitabilmente sul legale rappresentante della ditta, ammontano a 1.258 euro le ammende complessive

Controlli straordinari, ieri pomeriggio (18 febbraio), in due cantieri edili di Gubbio, uno di ristrutturazione immobili e l’altro di costruzione edifici.

La verifica è stata effettuata dai carabinieri locali, insieme al Nucleo Ispettorato del lavoro, sulle posizioni lavorative e assicurative dei dipendenti, gli aspetti antinfortunistici, nonché la struttura logistica e quella operativa dei cantieri.

Nel primo di questi non sono state riscontrate irregolarità mentre nel secondo è stato rilevato un ponteggio posizionato e in uso senza il previsto progetto relativo al calcolo di resistenza e stabilità, che di solito viene redatto da un ingegnere o architetto.

I militari hanno poi verificato che sull’impalcatura dove operavano i lavoratori vi erano depositi di materiali non necessari per i lavori, cosa espressamente vietata dalla normativa di settore per evitare che carichi eccessivi e non stimati possano comportare pericolo di cedimento della struttura.

Il legale rappresentante della ditta edile, ritenuto presunto responsabile delle predette violazioni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Nel complesso sono inoltre state elevate ammende per 1.258 euro. La verifica del rispetto della normativa in materia di Covid-19, in particolare al possesso del Green pass da parte di 8 lavoratori, non ha invece riscontrato irregolarità.