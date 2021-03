Io sono Unitelma: gli studenti si raccontano - Tuttoggi

Gli studenti Unitelma racontano la propria esperienza presso l'ateneo che ha una sua sede anche Spoleto.

Unitelma Sapienza, università telematica autorizzata dal Ministero dell’Istruzione e direttamente legata ad una delle accademie più antiche e prestigiose del nostro paese (Sapienza Università), ha recentemente lanciato un nuovo progetto. Grazie all’idea degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Economia, tecnologia e innovazione infatti, prende avvio un’iniziativa multimediale interamente dedicata agli allievi stessi che scelgono di raccontare la propria esperienza presso l’ateneo che dal 2019, ricordiamo, ha una sua sede anche Spoleto.

#iosonounitelma, è una raccolta di interviste pubblicate sulla pagina YouTube dell’Università che si apre con l’intervento del Magnifico Rettore dell’Ateneo, Antonello Folco Biagini, il quale presenta l’iniziativa e dà avvio al ciclo dei racconti dei suoi studenti con l’auspicio che le testimonianze fornite possano consentire all’Ateneo di migliorare la qualità dei servizi offerti agli allievi, da sempre al centro della vita e dell’attività di Unitelma.

Guidati dal professor Pier Giuseppe Morone, direttore del Corso di Laurea Magistrale in Economia, tecnologia e innovazione, gli studenti ci parlano del loro percorso formativo, della loro esperienza. Valutando la qualità dei servizi offerti, sia didattici che amministrativi, i ragazzi finiscono col fornire un’opinione largamente positiva rispetto all’iter intrapreso.

E’ così che scopriamo la storia di Simone, studente lavoratore che sceglie Unitelma e si iscrive al corso di Laurea Magistrale in Economia, tecnologia e innovazione convinto dal buon nome dell’ateneo a cui Unitelma è legato, Sapienza Università. Simone, ispirato dalla completezza del piano di studi, confessa che la possibilità di accedere alle lezione registrate, presenti sulla piattaforma e-learning, gli consente di studiare comodamente la sera, dopo aver portato a termine la sua giornata lavorativa. La piattaforma è intuitiva, il personale docente disponibile e preparato. Simone apprezza che i corsi prevedano di portare a termine dei lavori di gruppo: questo gli consente di portare avanti un rapporto di scambio proficuo con i suoi colleghi. E’ con orgoglio che si sente parte di una comunità che diventa sempre più grande.

Enza invece, studia a tempo pieno Economia e Managment aziendale. Ha scelto di frequentare Unitelma anche per la sua laurea di primo livello. L’Ateneo ha un nome importante e questo è un punto di forza. Le lezioni registrate che possono essere scaricate e riascoltate quando è più comodo, i Webinar di riepilogo o di approfondimento sono per lei un punto di forza. Qualsiasi dubbio è risolto immediatamente, docenti e personale sempre disponibile e chiaro. Enza non ha apprezzato l’esperienza passata in un ateneo tradizionale e la possibilità di potersi iscrivere in qualsiasi momento dell’anno, le ha permesso di laurearsi comunque in tempo. Le iniziative prese dall’ateneo durante la pandemia come i webinar dedicati al tema covid, confessa, le hanno fatto comprendere l’importanza delle regole da seguire in questo particolare momento. Indipendentemente dalla scelta del corso di studi, una laurea telematica non qualitativamente inferiore; ci tiene a sottolinearlo.

Le storie raccontate sono tante ed è interessante notare il riferimento da parte degli studenti alla pandemia in atto e al fatto che un ateneo telematico, diversamente da quelli tradizionali, non si sia fatto trovare impreparato di fronte alla sfida della didattica a distanza. In questo momento di crisi sanitaria, dunque, investire sulle proprie conoscenze e abilità, specialmente attraverso i nuovi metodi della didattica digitale, sembra rivestire un significato del tutto nuovo e particolare.

Sempre operativo il Polo Unitelma di Spoleto che garantisce agli studenti assistenza, promozioni e informazioni anche in questo periodo.

