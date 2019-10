Investito mentre attraversa la strada a Montefalco | Muore durante il trasporto in ospedale

share

Un incidente mortale è accaduto alle 18 di ieri, 27 ottobre, a Montefalco proprio davanti al “fungo”, il conosciuto serbatoio dell’acqua della cittadina umbra.

Un 70enne del luogo, mentre procedeva a piedi lungo la strada che costeggia le vecchia mura di Montefalco, è stato investito da un’auto che per l’impatto lo ha fatto sbalzare in avanti di qualche metro.

L’uomo, probabilmente, era in procinto di attraversare la strada. L’impatto è stato così violento che le condizioni del 70enne sono subito apparse disperate ai sanitari del 118, tanto che lo stesso è deceduto in ambulanza, durante il trasporto in ospedale, a Perugia.

L’auto che ha investito il 70enne era guidata da una donna in compagnia del marito. La donna si è subito fermata per prestare soccorso, ma la stessa si è sentita male per l’accaduto tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari del 118 accorsi sul posto.

Probabilmente la Procura della Repubblica di Spoleto ora aprirà un fascicolo per omicidio stradale.

share

Stampa