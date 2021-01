Ragazza investita a Spoleto | Carabinieri ricercano una automobilista FOTO - Tuttoggi

Una ragazza è stata investita intorno alle 20 di venerdì sera nella prima periferia di Spoleto, nella frazione di Baiano per la precisione, proprio davanti al bar Kiss, luogo di ritrovo di molti giovani della zona.

Le condizioni della ragazza, sono serie ma fortunatamente non da destare preoccupazione per la sua vita. La giovane, a quanto è dato sapere, è impiegata in un esercizio pubblico della zona e, finito il turno di lavoro, è uscita per raggiungere la propria autovettura quando è stata investita da una autovettura che si è poi allontanata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, coordinati dal Capitano Giulia Maggi, e poco dopo una ambulanza del 118 che ha trasferito la spoletina al nosocomio di Foligno dove in questi minuti è sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Ragazza investita, indagano i CC

I primi soccorsi prestati alla ragazza investita

I militari hanno immediatamente fatto scattare le indagini per ricercare l’auto che, stando ad alcuni testimoni che avrebbero preso il numero di targa, si sarebbe allontanata dal luogo dell’incidente ad una velocità moderata: un dettaglio che, se confermato, potrebbe avallare l’ipotesi che chi guidava l’auto non si sarebbe accorto della giovane.

E’ solo una delle ipotesi (vale ribadirlo) su cui stanno lavorando i carabinieri. Stando ad alcune indiscrezioni, a bordo dell’autovettura che ha investito la malcapitata giovane sarebbero state notate due ragazze.

L’incidente si è consumato quasi davanti agli occhi del fidanzato della spoletina il quale, fino all’arrivo dei soccorsi, si è sdraiato vicino a lei per confortarla.

Nelle prossime ore gli aggiornamenti.

