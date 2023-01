“InvestiAMOSociale”, proroga dei termini per aderire all’iniziativa di Fondazione Perugia - Tuttoggi

La seconda edizione di InvestiAMOSociale si inserisce all’interno di uno scenario più ampio che tiene il focus sui temi della ripresa del Paese legati al Pnrr: turismo, istruzione, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, transizione ecologica e inclusione sociale.

L’iniziativa si rivolge agli Enti del Terzo settore, alle cooperative sociali e alle imprese di capitali, purché regolarmente iscritte al registro delle imprese sociali e che abbiano la propria sede legale, o una sede operativa, nel territorio di tradizionale operatività della Fondazione Perugia (i Comuni sono elencati nel Regolamento del concorso).

I progetti candidati, già iniziati o in fase di avviamento, devono generare un valore aggiunto e un impatto sul territorio in termini di ricadute sociali ed economiche anche sotto il profilo occupazionale, in particolare attraverso l’inclusione dei soggetti più fragili.

Per partecipare basterà inviare le proposte progettuali entro il 27 febbraio 2023, attraverso la piattaforma digitale idea360 messa a disposizione da Fondazione Italiana Accenture. Una giuria composta da rappresentanti di Fondazione Perugia, UniCredit, Fondazione Italiana Accenture, AICCON e Human Foundation valuterà le migliori proposte stilando una prima classifica in cui saranno inseriti otto Enti finalisti che passeranno alla fase successiva e potranno partecipare ad un workshop formativo con esperti, finalizzato all’acquisizione e al rafforzamento di competenze utili al perfezionamento dei progetti presentati.

I finalisti avranno l’opportunità di esporre il proprio progetto alla giuria finale, che procederà con la proclamazione di quattro vincitori.

Per ciascun vincitore, in palio un contributo in denaro di 30mila euro, stanziato dalla Fondazione Perugia. A ciò si aggiungono un premio speciale pari a 10mila euro, erogato da Fondazione Italiana Accenture a favore del progetto che presenti elementi di innovazione, in grado di garantire la scalabilità e replicabilità al progetto stesso, in termini di qualità e quantità di beneficiari raggiunti. Inoltre, è offerta loro la possibilità di accedere a un finanziamento UniCredit ad impatto sociale fino a 110mila euro – a tasso zero per il finanziato, in virtù del contributo in conto interessi garantito dalla stessa banca. Alla concessione del finanziamento si associa anche il riconoscimento di una premialità fino a 5mila euro al raggiungimento degli obiettivi sociali dei singoli progetti premiati, secondo lo schema del pay for success.

Ai vincitori sarà garantita anche la possibilità di usufruire di servizi di tutoring e mentoring curati da Cesvol Umbria, Confcooperative Umbria e Legacoop Umbria.

Human Foundation, infine, con il contributo di Fondazione Perugia, provvederà a fornire formazione e supporto tecnico per la valutazione e rendicontazione dell’impatto sociale delle attività avviate dalle organizzazioni vincitrici.

Il regolamento è consultabile collegandosi al link: https://investiamosociale.apply-idea360.com/

Dalla stessa piattaforma sarà possibile iscriversi al concorso.