Investe nonno e nipote sulle strisce, appello per ritrovare motociclista - Tuttoggi

Il motociclista, in un primo momento fermatosi per sincerarsi delle condizioni di nonno e nipote, sarebbe poi ripartito senza lasciare le proprie generalità. Ovviamente l’anziano tifernate, frastornato e spaventato per il bambino non ha minimamente pensato né a richiederle né a prendere il numero di targa.



E da qui che scatta l’appello del familiare per ritrovare il centauro, soprattutto perché il suocero, a causa della caduta, ha riportato alcune fratture in seguito operate. “Chiedo a chiunque abbia visto e riconosciuto la moto e la persona, – scrive il tifernate sui social – ma soprattutto al Signore che si è inizialmente fermato, se dovesse leggerlo, di chiamarmi al 3282870762, in quanto il sinistro ha causato delle lesioni”.