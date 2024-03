Inverte marcia a pochi metri da auto carabinieri, 25enne aveva patente sospesa e droga nascosta - Tuttoggi.info

Il giovane guidava anche con la revisione scaduta e teneva 1,7 grammi di hashish in un barattolo sotto la radio | Per lui è scattata una multa di 350 euro (violazioni al codice della strada) e una denuncia

Fa un’improvvisa inversione di marcia con l’auto a pochi metri dal posto di controllo dei carabinieri e, suo malgrado, finisce nei guai.

E’ successo lungo la Flaminia, a Sigillo, dove i militari, insospettiti dall’incauta manovra del conducente – un 25enne proveniente da fuori regione – hanno raggiunto l’auto e proceduto alle dovute verifiche, con il giovane apparso subito insofferente alle operazioni di identificazione.

Gli accertamenti su documenti e banca dati hanno permesso di accertare che il 25enne, oltre a guidare un’auto con revisione scaduta, aveva pure la patente sospesa a tempo indeterminato; le due violazioni al Codice della strada gli sono valse altrettante sanzioni amministrative per un totale di 350 euro.

I carabinieri hanno inoltre notato, nel sedile del passeggero, una banconota arrotolata e residui di una polvere bianca sospetta, forse droga, probabilmente consumata prima di mettersi alla guida. Attraverso la perquisizione dell’abitacolo sono poi stati rinvenuti 1,7 grammi di hashish, contenuti all’interno di un barattolo nascosto sotto la radio dell’autovettura.

Il conducente, che presentava comunque sintomi e segni inequivocabili di uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso di droga, si è anche rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti ospedalieri.

Il 25enne è stato quindi segnalato alla Prefettura di residenza per la violazione amministrativa derivante dal possesso per uso personale di droga e deferito in stato di libertà alla Procura di Perugia per essersi opposto agli accertamenti psico-fisici.