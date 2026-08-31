Occupa un edificio con un coltello, denunciato un 37enne. Nel 2024 doveva essere espulso - Tuttoggi.info

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Occupa un edificio con un coltello, denunciato un 37enne. Nel 2024 doveva essere espulso

Redazione

Occupa un edificio con un coltello, denunciato un 37enne. Nel 2024 doveva essere espulso

Durante l’accompagnamento in Questura, l’uomo ha continuato a comportarsi in modo ostile nei confronti degli agenti
Lun, 31/08/2026 - 17:54

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L’uomo, classe 1989, è stato denunciato dalla Polizia di Perugia per i reati di invasione di edifici o terrenioltraggio a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti della volante della Questura di Perugia, sono intervenuti, a seguito di chiamata al 112, presso i locali sotterranei di un edificio del centro di Perugia, dove era stata segnalata la presenza di un uomo intento a bivaccare. Giunti sul posto, gli operatori delle volanti hanno effettuato un controllo dell’edificio constatando la presenza dell’uomo, che indossava solo un pantaloncino nero e portava con sé un borsello verde.

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