Occupa un edificio con un coltello, denunciato un 37enne. Nel 2024 doveva essere espulso - Tuttoggi.info

L’uomo, classe 1989, è stato denunciato dalla Polizia di Perugia per i reati di invasione di edifici o terreni, oltraggio a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti della volante della Questura di Perugia, sono intervenuti, a seguito di chiamata al 112, presso i locali sotterranei di un edificio del centro di Perugia, dove era stata segnalata la presenza di un uomo intento a bivaccare. Giunti sul posto, gli operatori delle volanti hanno effettuato un controllo dell’edificio constatando la presenza dell’uomo, che indossava solo un pantaloncino nero e portava con sé un borsello verde.

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