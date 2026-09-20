 Nasce l’Associazione Diabetici Trasimeno APS: screening gratuiti e prevenzione sul territorio - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Nasce l’Associazione Diabetici Trasimeno APS: screening gratuiti e prevenzione sul territorio

Redazione

Nasce l’Associazione Diabetici Trasimeno APS: screening gratuiti e prevenzione sul territorio

Nasce l’Associazione Diabetici Trasimeno APS: al via screening gratuiti e sostegno ai pazienti del territorio. Guidata dalla Dott.ssa Giada Pantini con il supporto scientifico del Dott. Marco Martinelli, l’associazione punta su prevenzione, educazione sanitaria e supporto quotidiano per le famiglie del Trasimeno. Aperto il tesseramento.
Dom, 20/09/2026 - 15:02

Condividi su:

TRASIMENO – Offrire un punto di riferimento concreto per i pazienti diabetici, supportare le loro famiglie nella gestione quotidiana della patologia e promuovere la prevenzione attraverso iniziative capillari nei comuni del comprensorio: con questi obiettivi nasce ufficialmente l’Associazione Diabetici Trasimeno APS (ADT). La nuova realtà del Terzo Settore è presieduta dalla Dott.ssa Giada Pantini, mentre il rigore scientifico e la validità divulgativa di tutte le attività sul territorio sono affidati al Comitato Medico-Scientifico presieduto dal Dott. Marco Martinelli.

Il piano operativo dell’associazione prevede un calendario fitto di interventi sul territorio:

– Screening gratuiti per la diagnosi precoce del diabete e il monitoraggio dei fattori di rischio;

– Incontri periodici con specialisti (diabetologi, nutrizionisti, psicologi e infermieri dedicati);

– Laboratori educativi e percorsi di informazione sull’alimentazione, l’attività fisica e la gestione delle terapie.


“Il diabete è una patologia complessa che incide profondamente sulla quotidianità non solo del paziente, ma dell’intero nucleo familiare,” dichiara la Presidente Giada Pantini. “La nostra missione è non lasciare nessuno da solo, creando una rete solida e qualificata tra medici, pazienti e istituzioni locali, portando l’informazione e la prevenzione direttamente nelle piazze e nei centri del Trasimeno.”

È già ufficialmente aperta la campagna di tesseramento rivolta sia ai pazienti e ai loro familiari, sia a tutti i cittadini che desiderano sostenere attivamente le iniziative dell’associazione.

Per informazioni, tesseramento e contatti:

Sito web: diabeticitrasimeno.it

Email: info@diabeticitrasimeno.it

Ufficio Stampa / segreteria@diabeticitrasimeno.it

Luogo: Associane Diabetici Trasimeno APS, Via Europa, 4, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PERUGIA, UMBRIA

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!