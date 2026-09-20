Nasce l’Associazione Diabetici Trasimeno APS: screening gratuiti e prevenzione sul territorio - Tuttoggi.info

TRASIMENO – Offrire un punto di riferimento concreto per i pazienti diabetici, supportare le loro famiglie nella gestione quotidiana della patologia e promuovere la prevenzione attraverso iniziative capillari nei comuni del comprensorio: con questi obiettivi nasce ufficialmente l’Associazione Diabetici Trasimeno APS (ADT). La nuova realtà del Terzo Settore è presieduta dalla Dott.ssa Giada Pantini, mentre il rigore scientifico e la validità divulgativa di tutte le attività sul territorio sono affidati al Comitato Medico-Scientifico presieduto dal Dott. Marco Martinelli.

Il piano operativo dell’associazione prevede un calendario fitto di interventi sul territorio:

– Screening gratuiti per la diagnosi precoce del diabete e il monitoraggio dei fattori di rischio;

– Incontri periodici con specialisti (diabetologi, nutrizionisti, psicologi e infermieri dedicati);

– Laboratori educativi e percorsi di informazione sull’alimentazione, l’attività fisica e la gestione delle terapie.



“Il diabete è una patologia complessa che incide profondamente sulla quotidianità non solo del paziente, ma dell’intero nucleo familiare,” dichiara la Presidente Giada Pantini. “La nostra missione è non lasciare nessuno da solo, creando una rete solida e qualificata tra medici, pazienti e istituzioni locali, portando l’informazione e la prevenzione direttamente nelle piazze e nei centri del Trasimeno.”

È già ufficialmente aperta la campagna di tesseramento rivolta sia ai pazienti e ai loro familiari, sia a tutti i cittadini che desiderano sostenere attivamente le iniziative dell’associazione.

Per informazioni, tesseramento e contatti:

Sito web: diabeticitrasimeno.it

Email: info@diabeticitrasimeno.it

Ufficio Stampa / segreteria@diabeticitrasimeno.it

Luogo: Associane Diabetici Trasimeno APS, Via Europa, 4, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PERUGIA, UMBRIA