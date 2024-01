Invade corsia opposta sulla E45, inevitabile il frontale | Due feriti - Tuttoggi.info

L'auto sarebbe passata per un varco aperto nella barriera di protezione, ritrovandosi contromano sulla superstrada | Pochi metri e lo schianto

Tremendo frontale nel primo pomeriggio di oggi (sabato 27 gennaio) lungo la E45, proprio all’altezza dello svincolo di Ponte San Giovanni (Perugia).

Un’auto in direzione Roma, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe infatti invaso il senso di marcia opposto – da quanto è emerso – passando per un varco aperto nella barriera divisoria della superstrada.

Per alcuni metri la vettura impazzita si è ritrovata contromano finché, proprio all’altezza della rampa di entrata in superstrada non si è schiantata con un’altra auto che procedeva in direzione Foligno.

L’impatto è stato tremendo ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti e affidati alle cure del 118. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri.