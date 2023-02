Intimorita da gruppo di coetanei "Ti aspettiamo sotto casa", 19enne chiama Polizia - Tuttoggi

Gli agenti di Polizia si sono dunque portati insieme alla ragazza presso la sua residenza, dove c’erano davvero alcuni giovani ad attenderla. A quel punto le forze dell’ordine hanno sentito i presenti – tutti coetanei della 19enne – i quali, però, hanno fornito una versione diversa.

Il gruppo ha infatti spiegato agli agenti che la 19enne, dopo la fine della relazione sentimentale con uno di loro, si sarebbe resa spesso protagonista di scenate di gelosia e minacce. Ecco perché avrebbero deciso di contattarla per poi tentare di parlarle proprio sotto casa sua.

Gli agenti, dopo aver invitato la 19enne a richiamare in caso di necessità, hanno inserito l’episodio nell’applicativo ‘Scudo’, una sorta di banca dati in uso alle Forze di Polizia che consente di evidenziare i precedenti interventi nei confronti di vittime di lite, o violenza, anche nei casi in cui non sia stata sporta denuncia o querela. Qualora si ripeta un episodio simile ai danni della stessa vittima (la 19enne tifernate), a quel punto il caso potrebbe assumere anche rilievo penale.