Interventi per ripristinare i piani viabili nel comprensorio di Todi - Tuttoggi

Moreno Landrini, consigliere delegato, comunica che la spesa complessiva degli interventi eseguiti è stata di 270 mila euro.

Lavori per ripristinare i piani viabili a tratti saltuari nel territorio del comprensorio 4 di Todi. A darne notizia l’area Viabilità della Provincia di Perugia che è intervenuta lungo la SP 417 di Frontignano per circa 1,7 chilometri nei comuni di Todi e Gualdo Cattaneo; sulla SP 421 di Collazzone (tratti 1 e 3) per circa 1 chilometro (nei comuni di Collazzone e Gualdo Cattaneo) e SP 419 di Casalalta (Collazzone)- la spesa complessiva degli interventi eseguiti è stata di 270 mila euro.

“Con questi interventi che hanno visto protagonista il territorio del tuderte – ha dichiarato il consigliere provinciale Moreno Landrini, delegato alla Viabilità -, la Provincia prosegue nell’azione di sistemare i piani viabili di propria competenza in modo da poter garantire la sicurezza degli utenti della strada”.