Interruzione erogazione acqua a Todi e Fratta Todina

UMBRA ACQUE S.p.A., struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria, informa che,

giovedì 21 febbraio 2019 dalle ore 8:00 alle ore 17:00

a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, verrà interrotto il servizio nelle seguenti località:

Comune di Todi:

Frazioni di Pian di San Martino, Ponte Rio, Pian di Porto, Cecanibbi, Canonica, Montemolino, Ponte Cuti nuovo, Mannella, Santa Maria Maddalena

si potranno verificare cali di pressione/portata nelle seguenti località:

Comune di Fratta Todina:

Capoluogo e frazioni di Sant’Anna, Spineta, Pontecane, Ripalvella, Collelungo

Comune di Monte Castello di Vibio:

Capoluogo e frazioni di Madonna del Piano, Doglio

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445

