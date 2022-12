Niente acqua venerdì a Bazzano per mancanza energia elettrica - Tuttoggi

Si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua in Loc. Bazzano Inferiore

VUS informa che a causa dell’interruzione dell’energia elettrica da parte di E-DISTRIBUZIONE, nella giornata di

VENERDÌ, 23 DICEMBRE 2022 nella fascia oraria 08:30-15:30

si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua a Spoleto, in località BAZZANO INFERIORE – VIA ANCARA.