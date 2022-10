Interruzione erogazione acqua a Spoleto - Tuttoggi

e comunque fino all’ultimazione dei lavori si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni nella erogazione dell’acqua nelle seguenti località;

Via Marconi (dalla rotatoria via Repubblica fino a Ponte Bari), Via Visso, Via Cascia, Via Norcia, Via Repubblica, Zona Peep S. Nicolò, Via Righi, zone limitrofe.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

A chi rivolgersi per avere informazioni – numero verde

800 663036