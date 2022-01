Interruzione erogazione acqua a Norcia - Tuttoggi

Si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni nella fornitura dell'acqua a causa dell'interruzione dell'energia elettrica

Valle Umbra Servizi comunica che a causa dell’ interruzione dell’energia elettrica da parte di E-DISTRIBUZIONE nel Comune di NORCIA,

Venerdi, 14 Gennaio 2022 dalle ore 9,30 alle ore 17,30

si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni nella fornitura dell’acqua nelle seguenti località del comune di NORCIA;

Norcia capoluogo – Norcia Alta – Capolaterra – Colle Annunziata – Casette Sae Madonna Delle Grazie

-Viale 20 Settembre

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

A chi rivolgersi per avere informazioni:

numero verde 800 663036