Insieme Scuola per Genitori, al via il nuovo ciclo di incontri - Tuttoggi.info

Dal 27 ottobre al 24 novembre, 3 incontri su "Il telefonino e la rete: le invenzioni peggiori dell'umanità o una ricchezza per il futuro?"

Riparte “#Insieme SCUOLA PER GENITORI”, il ciclo di incontri-laboratorio organizzati dal Comune di Spoleto per l’anno scolastico 2023-2024. Dal 27 ottobre al 24 novembre saranno tre gli appuntamenti in programma sul tema “Il telefonino e la rete: le invenzioni peggiori dell’umanità o una ricchezza per il futuro?“, insieme alla dottoressa Martina Vallesi, giurista, criminologa, mediatrice penale e scolastica dell’Associazione Risorse & Talenti.

Gli incontri-laboratorio, finanziati dalle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche giovanili Intesa 104/CU/2021, sono rivolti ai genitori e ai propri figli adolescenti (età 14-17 anni).

Viviamo in una società fortemente dipendente dalle tecnologie e dalla rete, al punto che spesso ci ritroviamo di fronte a una difficoltà oggettiva: distinguere ciò che reale da ciò che è virtuale. È palese che ciò che avviene online non è reale; ma è pur vero che ciò che è virtuale troppo spesso influenza e condiziona fortemente la vita reale e ciò può rappresentare un pericolo serio per l’incolumità fisica e mentale.

Il telefonino ha il proprio lato positivo perché è un mezzo di comunicazione per lavorare, cercare informazioni, socializzare, ma è anche uno strumento con il quale, in modo particolare i giovani adolescenti e non solo, possono trovare un rifugio nella solitudine, sottraendo alla propria esperienza di vita la ricchezza e la bellezza del rapporto vero e del contatto con la realtà.

Gli incontri/laboratorio hanno l’intento di far incontrare i genitori e i propri figli adolescenti per farli dialogare in modo divertente su un tema dove in genere non sono mai d’accordo.

Il programma prevede la discussione del tema nelle seguenti modalità:

Ne parliamo con i genitori : il primo incontro/laboratorio è rivolto ai genitori e si terrà il 27 ottobre, dalle 17.00 alle 18.30, al Centro di Documentazione “Il Guscio della chiocciola”, in via Martiri della Resistenza (max 30 genitori);

: il primo incontro/laboratorio è rivolto ai genitori e si terrà il 27 ottobre, dalle 17.00 alle 18.30, al Centro di Documentazione “Il Guscio della chiocciola”, in via Martiri della Resistenza (max 30 genitori); Ne parliamo con i figli : il secondo incontro/laboratorio è rivolto ai figli adolescenti e si terrà il 10 novembre, dalle 17.00 alle 18.30, al Centro di Documentazione “Il Guscio della chiocciola” (max 30 ragazzi);

: il secondo incontro/laboratorio è rivolto ai figli adolescenti e si terrà il 10 novembre, dalle 17.00 alle 18.30, al Centro di Documentazione “Il Guscio della chiocciola” (max 30 ragazzi); Genitori vs figli – gara di parole sul tema: il terzo ed ultimo incontro/laboratorio è momento di scambio e confronto tra i genitori e i propri figli adolescenti e si terrà il 24 novembre, dalle 17.00 alle 18.30, a Palazzo Mauri sede della Biblioteca Comunale “G. Carducci”.

Per iscriversi sarà sufficiente compilare il form di Google disponibile a questo link https://shorturl.at/ouOZ3.

Nelle prossime settimane saranno presentati i nuovi incontri che completeranno il programma di “#Insieme SCUOLA PER GENITORI” dell’anno scolastico 2023-2024.