"Innamorati di Orvieto #4", social tour con 10 instagrammer per raccontare la città - Tuttoggi

Con “Innamorati di Orvieto” la città punta sul vasto pubblico dei social per promuoversi: sabato 11 febbraio per “La Luna nel Pozzo” saranno a Orvieto 10 instagrammer e content creator professionisti selezionati dalla community di @IgersRoma per raccontare l’evento sui social network e portare in rete le meraviglie della Rupe.

A guidarli il fondatore della community, Matteo Acitelli, inserito nella classifica dei “Number One Under 30” di Forbes Italia.