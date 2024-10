Iniziato l’XI Torneo di Pallanuoto Città di Perugia presso la Piscina Pellini, dal 18 al 20 Ottobre 2024 - Tuttoggi.info

Anche questa undicesima edizione del “Torneo Eurochocolate città di Perugia” è ai nastri di partenza. La Libertas Rari Nantes accoglie, presso la struttura comunale del Pellini, sette società italiane, per ben undici edizioni consecutive, per disputare la consueta manifestazione di pallanuoto giovanile al sapore di cioccolato. Il Torneo è patrocinato da Eurochocolate anche se in questa edizione è impossibile andare in concomitanza con la manifestazione perugina, che eccezionalmente è stata spostata a novembre, a campionati già iniziati.

Ciò non ha impedito alla società umbra di organizzare l’evento, che quest’anno si chiama “Aspettando Eurochocolate” e che, come sempre, accoglie circa 240 atleti che si affrontano nella ormai consolidata formula che vede la partecipazione di Allievi e Ragazzi per ogni società e che proclama come vincitore il Club che realizza la miglior somma dei risultati delle due categorie. Il Torneo in questa edizione porta delle novità, tra le quali i premi da assegnare ai migliori portieri, ai migliori giocatori, all’iscritto più giovane e infine il premio fair play, istituito dal Panathlon Club Perugia, per la società più corretta. Tre giorni di sport e divertimento, a partire da oggi, venerdì 18, fino a domenica 20 ottobre; 40 partite; tanti gadget offerti da Grifo latte, DV Games e Nestlè Perugina, a tutti i giovani partecipanti. Le società ospitate nel capoluogo umbro quest’anno sono: RN Florentia; RN Bologna; SQ Quinto Genova; SS Lazio; Vis Nova Roma; Training Academy Olympic Roma e Alma Nuoto Roma.

Il torneo è da anni un’ottima occasione per rodare le squadre prima dell’inizio dei campionati stagionali e unire lo sport alla dolcezza del cioccolato. Tutte le partite vengono trasmesse anche in streaming sul canale youtube lrnperugiapallanuoto della società e attraverso l’app 1×2 pallanuoto vengono aggiornati in tempo reale i risultati. La Piscina Pellini, nel centro storico della città, è pronta ad accogliere il numeroso pubblico che potrà assistere alle partite di pallanuoto e allo stesso tempo visitare le bellezze storico- culturali della città di Perugia. La Società perugina ha avviato infatti anche una collaborazione con la Torre degli Sciri, per incentivare la visita di questo monumento medioevale, emblema del territorio perugino.