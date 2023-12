Inizia con una vittoria per 3-0 sul Minas il Mondiale della Sir

In India i Block Devils superano i brasiliani nella loro prima partita della Pool A

Inizia con una vittoria per 3-0 il mondiale della Sir a Bangalore, dove i Block Devils sono chiamati a difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno. I ragazzi di Lorenzetti hanno superato i brasiliani dell’Itambé Minas, che nella prima gara della Pool A avevano battuto l’Ahmedabad Defenders.

Partiti subito forte i Block Devils, schierati inizialmente con Ben Tara e Semeniuk, Plotnytskyi, Flavio e Solè al centro, Giannelli in regia, con Colaci libero. Perugia ha conquistato il primo set agevolmente con il punteggio di 25-18.

Nella seconda frazione i brasiliani alzano il livello del gioco in difesa e in attacco. In un finale molto combattuto, i brasiliani trovano il 23 pari con l’ace di Vinicius. L’errore in battuta di Semeniuk annulla il set point per la Sir. Il primo tempo di Solè e il muro danno ai Block Devils anche il secondo set (26-24).

Nel terzo set i Block Devils partono forte, intenzionati a chiuderla. E conquistando un buon margine, gestendo il vantaggio di 4-5 punti. I brasiliani provano a riportarsi sotto, arrivando nel finale a -2 (23-21). L’attacco vincente di Herrera dà 3match-balls alla Sir. I brasiliani annullano il primo, ma sull’errore dai 9 metri dei brasiliani i Block Devils si prendono il terzo set e il match.

Domani, venerdì, la Sir può chiudere il discorso qualificazione.

Sir Susa Vim Perugia – Itambè Minas 3-0

25-18; 26-24; 25-22

