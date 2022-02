Indefalb, il 15 maggio stop cigs: licenziamento per i 489 dipendenti

Due anni di disoccupazione per i lavoratori dello stabilimento di Gaifana e Fabriano, all'orizzonte nessun investitore

Dal 15 maggio fine della cassa integrazione per cessazione per i 489 dipendenti della Indefalb, ex Jp Industries. Al via dunque il licenziamento collettivo di tutti i 489 lavoratori ad oggi formalmente in forza all’azienda, divisi tra i 244 dello stabilimento di Gaifana e i 245 di Fabriano, che pertanto avranno diritto a due anni di disoccupazione.

E’ quanto comunicato oggi nell’incontro in via telematica per l’esame congiunto tra il Ministero del lavoro, le Segreterie territoriali Fim Fiom Uilm dell’Umbria e delle Marche, e i rappresentanti della curatela fallimentare, circa la situazione della Indelfab spa.

Gli organi della curatela hanno comunicato che ad oggi non sono pervenute formali manifestazioni di interesse per i due siti della ex JP Industries. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto e ottenuto che, qualora arrivasse una manifestazione di interesse, la procedura di licenziamento sarà ritirata e si avvierà un confronto sindacale sulle ipotesi che si auspica potrebbero emergere.