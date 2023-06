Incontri territoriali, il Pd a Mugnano, poi giovedì a San Sisto

Il segretario Cristofani sui temi sollevati dai cittadini: sanità, difficoltà nell'accesso ai servizi, abbandono del territorio e manutenzione del verde

Il Pd di Perugia, impegnato in una serie di confronti con i cittadini delle varie frazioni e località comunali, con l’obiettivo dell’ascolto e della raccolta di istanze da promuovere, ha incontrato la popolazione di Mugnano.

“Abbiamo discusso dei problemi del territorio, che i cittadini sentono come particolarmente gravosi. In primo luogo – ha spiegato il segretario del Pd di Perugia, Sauro Cristofani – la sanità e la difficoltà dell’accesso ai servizi, l’abbandono del territorio a livello di presidio pubblico e istituzionale, la manutenzione del verde pubblico praticamente assente. Tutti elementi che i cittadini non hanno mai mancato di sottolineare all’amministrazione comunale, la quale ha però puntualmente disatteso ogni aspettativa e richiesta. Per questo, come Partito democratico, abbiamo preso l’impegno di portare avanti il cantiere di ascolto del territorio, da un lato, e dall’altro l’obiettivo è quello di farsi portavoce di queste istanze con gli enti pubblici preposti”.

La prossima assemblea pubblica del Pd è in programma a San Sisto, giovedì 15 giugno (ore 21) nella Sala ex circoscrizione, in piazza Martinelli.