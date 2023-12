Incidenti, file sul Raccordo in entrambe le direzioni AGGIORNAMENTI

Tamponamenti all'altezza di Piscille, traffico ancora in tilt

Un’altra mattinata di passione per chi transita nel tratto perugino del Raccordo autostradale. Questa mattina, venerdì, lunghe file si sono create in entrambe le direzioni per incidenti che si sono verificati verso il capoluogo e per chi è in uscita.

Il punto critico, in entrambi i casi, è all’altezza di Piscille. Dove si è verificato un tamponamento in direzione sud e un altro nella direzione opposta. Quest’ultimo, in aggiunta al consueto transito di chi si reca al lavoro nel capoluogo, sta creando lunghe file da Collestrada. Con ripercussioni anche sulla viabilità interna di Perugia e di Ponte San Giovanni.

(notizia in aggiornamento)