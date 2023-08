Incidenti con danni alle rotatorie bastiole, identificati e sanzionati i responsabili - Tuttoggi.info

Identificati e sanzionati i due responsabili dei danni alle rotatorie causate per aver perso il il controllo delle proprie autovetture.

I fatti sono accaduti intorno alle 5.50 della mattina di domenica 6 agosto, quasi contemporaneamente, in due diversi punti del territorio, due conducenti, circolando sulle rotatorie rispettivamente di via Roma, via Gramsci e via Hochberg, via S. Lucia perdevano il controllo delle proprie autovetture, uscendo di strada e causando danni ingenti a segnaletica e infrastrutture stradali.

Fortunatamente, in entrambi i casi, non venivano coinvolti altri conducenti o pedoni: riportato solo danni alle vetture dei protagonisti e al patrimonio stradale. Con un lavoro di ricerca effettuato visionando le riprese della videosorveglianza urbana e delle telecamere OCR (lettura targhe), nella giornata di martedì la polizia locale (ringraziata dall’amministrazione comunale per il lavoro) ha identificato entrambi i responsabili che, convocati presso gli uffici del comando, sono stati sanzionati e chiamati a risarcire i danni causati.