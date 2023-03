Incidente tra due tir in autostrada, paura nella notte

Incidente nel tratto umbro dell'autostrada, camionista sbanda per evitare una ruota, finisce contro un altro tir e poi nella scarpata

Intorno a mezzanotte, sull’autostrada, poco prima del casello di Orvieto in direzione nord, si è verificato un incidente stradale tra 2 mezzi pesanti che, solo per fortuna, non ha prodotto serie conseguenze per gli autisti.

Il conducente di un autoarticolato, che trasportava ortaggi, nel tentativo di evitare una ruota sulla carreggiata persa poco prima da un altro veicolo industriale, ha sbandato e, dopo aver urtato contro un autotreno che trasportava animali e successivamente abbattuto circa 100 metri, di guardrail laterale, si è ribaltato nella scarpata adiacente. Il conducente del mezzo ribaltato è rimasto incastrato all’interno della cabina ma senza riportare ferite gravi mentre l’altro è rimasto incolume.