Incidente tra due auto: muore una donna, grave il marito

Tragico incidente tra due auto nel Narnese, una donna è morta dopo il trasporto all'ospedale di Terni. Grave il marito

Un nuovo tragico incidente stradale sulle strade dell’Umbria dopo l’investimento mortale avvenuto venerdì pomeriggio a Campello sul Clitunno. L’ultimo sinistro, rivelatosi fatale per una donna, è avvenuto sabato mattina a Montoro, nel comune di Narni.

A scontrarsi, nei pressi del cimitero della frazione narnese, sono state due auto: una Citroen C3 guidata da un giovane ternano ed una vecchia Fiat 500 a bordo della quale viaggiavano una coppia di anziani coniugi narnesi. Nell’incidente marito e moglie hanno avuto la peggio e sono stati trasportati in gravissime condizioni all’ospedale di Terni. Qui, purtroppo, poco dopo la donna – una 76enne – è deceduta. Ricoverato in prognosi riservata, invece, il marito 80enne. Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuta la polizia locale di Narni per i rilievi.