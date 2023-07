Incidente allo svincolo di Santa Lucia, tre auto coinvolte e tre feriti - Tuttoggi.info

Sul posto vigili del fuoco, 118 e Polizia stradale, le condizioni degli automobilisti non sono gravi

Brutto incidente questa mattina (9 luglio) allo svincolo E45 di Città di Castello sud, a Santa Lucia, dove sono state coinvolte ben tre auto.

Lo scontro multiplo – la cui dinamica è ancora in corso di accertamento – è avvenuto intorno alle 10.30 lungo la statale, dove due vetture si sarebbero urtate frontalmente, mentre una terza (con la parte anteriore sfasciata) ha finito la sua corsa sull’isola di traffico che conduce alla superstrada.

Tutti e tre i conducenti sono rimasti feriti e sono dovuti ricorrere alle cure del 118, giunto sul posto insieme a vigili del fuoco e Polizia Stradale. Fortunatamente le condizioni degli automobilisti non sono gravi, anche se due di loro sono stati portati in ospedale per accertamenti.

Non è la prima volta che in questo preciso punto avvengono incidenti, quasi tutti con più di mezzi coinvolti. Un residente, abituato ogni giorno alle velocità sostenute lungo questa arteria – un rettilineo di oltre un km – ci ha riferito che “spesso i sinistri sono dovuti alle mancate precedenze” proprio all’altezza dello svincolo. Altri ancora, da tempo, invocano semplicemente la costruzione di una rotatoria…