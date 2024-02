Code in direzione sud tra le uscite di San Faustino e di Piscille

File e disagi per chi si trova in transito nel Raccordo Perugia – Bettolle, in direzione sud. A causa di un incidente avvenuto poco prima dell’uscita di Piscille, in direzione Ponte San Giovanni, si è creata una lunga fila tra Piscille e l’uscita San Faustino.

Sul posto stanno operando i mezzi di soccorso. Parte del traffico, come consuetudine, è confluita sulla viabilità interna, in particolare nell’abitato di Ponte San Giovanni.