C’è un incidente stradale all’origine dei rallentamenti al traffico e delle code segnalate nella zona di Magione nei pressi raccordo Perugia-Bettolle nella prima mattinata di sabato 29 ottobre 2022.

Nel sinistro, avvenuto in un tratto in cui sono in corso lavori dell’Anas e si viaggia a doppio senso di circolazione in una corsia di marcia, sarebbero rimaste ferite almeno un paio di persone, soccorse dai sanitari del 118. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso?