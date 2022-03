Incidente stradale a Fontevena, 27enne di Norcia in prognosi riservata

Il ragazzo viaggiava in sella ad una motocicletta che è stata colpita da un'auto lungo la strada provinciale 476

Un giovane di 27 anni di Norcia è rimasto ferito in modo grave sabato mattina in un incidente stradale avvenuto in località Fontevena. Il ragazzo viaggiava in sella ad una motocicletta che si è scontrata con un’auto lungo la strada provinciale 476.

Secondo le prime informazioni, l’automobilista si è immesso in strada da una via laterale non accorgendosi della moto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma visti i traumi subiti dal giovane in varie parti del corpo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il motociclista è stato quindi ricoverato all’ospedale di Perugia. La prognosi – fanno sapere dal Santa Maria della Misericordia – al momento è riservata.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Norcia, guidati dal capitano Simone Alfano, per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.