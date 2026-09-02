Incidente Sant'Enea, eseguita l'autopsia sui corpi di Samuele e Leonardo - Tuttoggi.info

E’ stata eseguita dal medico legale incaricato dalla Procura, Sergio Scalise Pantuso, l’autopsia sui corpi di Samuele Morettini e Leonardo Bertino i due ragazzi di San Martino in Colle morti nell’incidente di Sant’Enea. L’esame autoptico è stato eseguito alla presenza dei periti di parte.
La Procura, che indaga per omicidio stradale – un fascicolo è stato aperto nei confronti del 18enne, neo patentato, che era alla guida della Mercedes Classe A – vuole accertare se i due ragazzi morti nell’incidente, seduti sul sedile posteriore dell’auto, avessero le cinture allacciate-