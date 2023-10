Incidente nella mattinata di sabato all’interno della galleria di Piscille, sul Raccordo Perugia – Bettolle, in direzione sud. Due le auto coinvolte che si sono urtate, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Una delle vettura ha impattato contro la copertura laterale della galleria, danneggiandola.

Su quel tratto del Raccordo si sono generate file di mezzi in coda. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso.