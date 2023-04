Incidente col muletto, condizioni 30enne stabili | Sindacati insorgono "Troppi infortuni sul lavoro" - Tuttoggi.info

A liberare l’operaio, schiacciato dal peso del mezzo, sono stati i vigili del fuoco mentre il personale del 118 ha subito richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasferimento all’ospedale di Perugia. Nonostante la gravità delle ferite il 30enne non è mai stato in pericolo di vita.

“L’ennesimo incidente sul lavoro – hanno dichiarato i rappresentanti di Cgil (Fratini), Cisl (Paccavia) e Uil (Belletti) dell’Altotevere – fa riemergere una problematica che i sindacati da anni denunciano, visti i drammatici dati nazionali e in particolarieumbri. L’Umbria si colloca a gennaio 2023 in zona rossa (con un’incidenza superiore al +25% rispetto alla media nazionale e un indice medio di 1,5 morti su ogni milione di lavoratori), insieme a Marche, Puglia, Lombardia e Piemonte. Noi mettiamo al centro l’organizzazione di lavoro e sicurezza, e quotidianamente vigiliamo sull’applicazione delle norme, ma tutto questo non è sufficiente e necessita investire costantemente su sicurezza, formazione dipendenti, superamento del lavoro precario, e strutture pubbliche di prevenzione”.