Incidente in galleria sul Raccordo, traffico in tilt AGGIORNAMENTI

Scontro tra tre mezzi dentro la galleria Volumni, prima dell'innesto con la E45 a Ponte San Giovanni | Sul posto vigili del fuoco, polizia e personale Anas

Traffico in tilt in uscita da Perugia sul Raccordo fino all’innesto con la E45 per un incidente. Lo scontro si è verificato nell’ultima galleria, la Volumni, prima della fine del Raccordo. Coinvolti tre mezzi, sul posto i soccorritori, con vigili del fuoco e polizia stradale impegnata a regolamentare il traffico. Ci sono dei feriti, soccorsi da autoambulanze arrivate dall’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Attualmente la fila delle auto sul tratto perugino del Raccordo in direzione sud, dal luogo dell’incidente, arriva fino alla galleria di Prepo.