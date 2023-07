Incidente in galleria, furgone si ribalta dopo lo scontro con l’auto di una famiglia

Il conducente del furgone trasportato in ospedale | Il traffico deviato sulla viabilità di Ponte San Giovanni

Raccordo autostradale Perugia – Bettolle chiuso in direzione sud per un incidente avvenuto all’interno della galleria dei Volumni. Un furgone si è ribaltato, dopo lo scontro con un’auto su cui viaggiava una famiglia belga. Il conducente del furgone, ferito, è stato affidato alle cure del personale dl 118, che lo ha trasportato in ospedale. Stanno bene le persone che erano nell’auto.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia stradale per liberare la sede del Raccordo, rimuovendo i mezzi incidentati e i detriti. Il traffico è stato deviato sulla viabilità interna di Ponte San Giovanni.