Incidente in autostrada per l'autobus di ritorno dal concerto dei Coldplay, feriti adolescenti umbri - Tuttoggi.info

Brutta avventura per alcuni ragazzi, per lo più minorenni, a bordo del pullman di rientro dal concerto dei Coldplay a Napoli

Brutta avventura nella notte tra giovedì e venerdì per gli occupanti di un autobus di ritorno dal concerto dei Coldplay a Napoli. Alcuni adolescenti sono infatti rimasti feriti, per fortuna in modo lieve, dopo un incidente che ha coinvolto il pullman in cui viaggiavano.

I giovani, per lo più minorenni, erano partiti giovedì mattina presto con un pullman organizzato proprio in occasione dell’attesissimo concerto dei Coldplay. Mezzo che da Bologna arrivava a Napoli, facendo tappa a Firenze ed Orte, e viceversa al termine della serata. Proprio ad Orte facevano scalo vari ragazzi dell’Umbria (anche da Terni, Spoleto e Città di Castello). Al ritorno, però, l’incidente stradale. Il pullman, infatti, all’altezza del km 494 dell’autostrada A1, in prossimità di Orte, intorno alle 4 di notte, ha sbandato, finendo contro un muro di sostegno laterale. I ragazzi per lo più dormivano e sono stati svegliati dall’urto e dalla rottura dei finestrini del mezzo. Una decina sono rimasti feriti, per il contraccolpo della frenata ma anche raggiunti da schegge di vetro e sanguinanti. Si è trattato fortunatamente di lesioni lievi.

Dopo essersi inizialmente fermato, il conducente del mezzo (che probabilmente ha accusato un colpo di sonno), insieme al secondo autista presente, ha deciso di far ripartire l’autobus fino al vicinissimo casello autostradale di Orte, dove c’erano i genitori dei ragazzi che facevano scalo lì, arrivati a riprenderli. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Orvieto – che ha sottoposto ai controlli del caso il guidatore – ed anche un’ambulanza arrivata da Viterbo. Almeno 7-8 i feriti, appunto lievi, con alcuni che si sono recati autonomamente al pronto soccorso per essere medicati.

Per la polstrada di Orvieto, guidata da Stefano Spagnoli, è stata dunque una nottata movimentata, dopo l’impegnativo pomeriggio di giovedì per il drammatico incidente stradale avvenuto tra Fabro e Chiusi in cui ha perso la vita una sedicenne.