Incidente tra furgone e mezzo Anas, due feriti | Traffico bloccato sulla Perugia-Ancona - Tuttoggi

Il primo avrebbe tamponato il mezzo della gestione stradale lungo Ss 318 di Valfabbrica, i feriti non sarebbero gravi

Brutto incidente, questa mattina (15 febbraio) lungo la strada statale 318 “di Valfabbrica” (Perugia-Ancona) tra Branca e Fossato di Vico.

Dalle prime informazioni un furgone, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe tamponato un mezzo dell’Anas con due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni.