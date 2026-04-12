 Incidente con 3 morti sull'A1 dopo aver fatto video, camionista patteggia 5 anni - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Incidente con 3 morti sull’A1 dopo aver fatto video, camionista patteggia 5 anni

Sara Fratepietro

Incidente con 3 morti sull’A1 dopo aver fatto video, camionista patteggia 5 anni

Il camionista che vive in Umbria era accusato di omicidio con colpa cosciente: distratto alla guida per registrare video
Dom, 12/04/2026 - 16:16

Condividi su:

Ha patteggiato la pena a 5 anni di reclusione il camionista che vive nel comprensorio di Spoleto e che il 4 agosto del 2025 con il mezzo pesante che guidava tamponò un’ambulanza lungo l’autostrada A1 causando la morte di 3 persone. La tragedia, che avvenne nel tratto tra Arezzo e Valdarno, provocò il ferimento di 15 persone e la morte di due volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini (Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23 anni) e il passeggero del mezzo di soccorso, il 75enne Franco Lovari.

Secondo quanto ricostruito, il camionista, un 59enne ufficialmente residente in Piemonte ma domiciliato nel comprensorio spoletino, dipendente di una ditta di trasporti del folignate, tamponò violentemente l’ambulanza ferma per un rallentamento, schiacciandola contro un altro mezzo pesante. Sull’asfalto nessun segno di frenata: inizialmente si ipotizzò una distrazione o un malore da parte dell’uomo, che rimase ferito pure lui in modo serio e che accusò un malore una volta saputo di aver provocato la morte di 3 persone.

Ma nei giorni successivi emerse un video registrato pochi minuti prima dell’impatto e pubblicato sui canali social (Youtube e Tiktok) del camionista, che abitualmente si riprendeva alla guida (oltre 900 quelli registrati, gli ultimi per lo più in Umbria, tra Spoleto, Foligno e Città di Castello). Per questo, la Procura della Repubblica di Arezzo gli aveva contestato l’omicidio stradale aggravato dalla colpa cosciente, appurando la sua distrazione alla guida. Nelle ultime ore, dunque, il 59enne è stato condannato a 5 anni di reclusione dal gup di Arezzo, che ha accolto l’istanza di patteggiamento presentata dal suo legale.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Anagrafe, a Foligno nel pomeriggio rilascio carta d’identità elettronica solo su appuntamento

Foligno

Foligno, nuovo dirigente per i lavori pubblici: arriva l’ingegner Valentino Manili

Foligno

Consultorio Subasio, ripresi sit-in e raccolta firma delle Donne Arci

in umbria

gli ultimi pubblicati

Terni

Soldi, politica e rimpallo di responsabilità nel giorno più atteso dai tifosi della Ternana

Spoleto

Incidente con 3 morti sull’A1 dopo aver fatto video, camionista patteggia 5 anni

Spoleto

Ase, comunicato del Partito democratico di Spoleto

Umbria | Italia | Mondo

Fere avanti di due reti, il Grifo artiglia il pari (2-2) | Pagelle

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!