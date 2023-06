Incidente stradale Bevagna, muore turista investita mentre era in bici

Rilievi da parte della polizia locale. Per la donna non c'è stato nulla da fare

Una turista francese di 72 anni è stata investita mentre era in bicicletta insieme al marito lungo viale Properzio, a Bevagna. La donna è stata “urtata” da un suv che proseguiva nella stessa direzione, verso Cannara. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Nessuna conseguenza per il marito, evidentemente insieme a lei poco più avanti, ma rimasto sotto shock per aver visto morire la moglie sotto i suoi occhi.

I soccorsi sono stati chiamati dal conducente del Suv, un turista italiano in vacanza con la famiglia. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Ermelindo Bartoli. Sull’episodio si muove anche la procura di Spoleto.