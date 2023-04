La dinamica al vaglio della polizia locale, disagi al traffico

Incidente allo svincolo sud di Spoleto, sulla Flaminia, nel pomeriggio di oggi, mercoledì. Due vetture si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale. Anche se all’origine, vista la dinamica, sembra ci sia una mancata precedenza.

Nessuna particolare conseguenza per gli occupanti, ma rallentamenti al traffico.